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МИД за то, чтобы не продлевать договор о дружбе с РФ

Среда, 4 апреля 2018, 16:11

Украина и Россия с начала российской агрессии приостановили действие или разорвали 44 договора.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"До 2014 года Украиной и РФ был заключен 451 международный договор. После начала вооружённой агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией", – рассказала она.

"По состоянию на апрель 2018 года по нашим данным было выполнены все необходимые внутригосударственные процедуры и принято решение о приостановлении или остановке действия одного межгосударственного договора, 25 межправительственных договоров (20 по инициативе Украины, 5 - России), 18 межведомственных договоров", – отмечает Зеркаль.

Замминистра отметила, что были приложены все усилия для уменьшения количества соглашений, по которым Украина не имеет интереса в их продлении.

Зеркаль добавила, что позиция МИД относительно договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ заключается в нецелесообразности продолжения такого договора.

"Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе", – рассказала замминистра.

Ранее сообщалось, что МИД Украины подготовил предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца пояснила, что министерство подготовило предложения и анализ различных вариантов: возможной приостановки (полной или временной) действия и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.

Беца отметила, что дальнейший анализ продолжается.

Темы: МИДРосcия
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