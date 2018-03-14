МИД подготовил предложения о денонсации договора о дружбе с РФ - депутат

МИД Украины подготовил предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.



Об этом сообщает депутат от БПП председатель подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета Верховной Рады по иностранным делам Светлана Залищук.



"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - написала она в Facebook.



"На вопрос, когда можно ожидать таких решений министр ответил, что решение за главой государства", - добавила она.