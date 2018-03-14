МИД подготовил предложения о денонсации договора о дружбе с РФ - депутат

1029 просмотров
Среда, 14 марта 2018, 17:06

МИД Украины подготовил предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.

Об этом сообщает депутат от БПП председатель подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета Верховной Рады по иностранным делам Светлана Залищук.

"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - написала она в Facebook.

"На вопрос, когда можно ожидать таких решений министр ответил, что решение за главой государства", - добавила она.

Украинская правда
Темы: МИД Росcия законодательство
powered by lun.ua
По теме
В РФ отреагировали высылку российских дипломатов из Британии 14 марта 2018, 15:27
МИД будет искать зарубежные активы "Газпрома" – Зеркаль 8 марта 2018, 06:50
Зеркаль: Заявления "Газпрома" о расторжении контрактов – политическая игра 8 марта 2018, 03:35
Все новости
Главные новости
Луценко: По нашим данным, Савченко в Испании
Луценко предупредил о коллапсе из-за "правок Лозового"
Луценко готов внести представление на Савченко
В РФ отреагировали высылку российских дипломатов из Британии
Все новости
Instagram дня

Фото дня: Instagram со стихами на фоне киевских зданий

бренд

Бренд bobkova выпустил коллекцию футболок с изображениями собак из приютов