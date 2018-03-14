МИД подготовил предложения о денонсации договора о дружбе с РФ - депутат

МИД Украины подготовил предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.



Об этом сообщает депутат от БПП председатель подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета Верховной Рады по иностранным делам Светлана Залищук.



"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - написала она в Facebook.



"На вопрос, когда можно ожидать таких решений министр ответил, что решение за главой государства", - добавила она.

В свою очередь в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца пояснила, что министерство подготовило предложения и анализ различных вариантов: возможной приостановки (полной или временной) действия и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.



"Какой-то одной конкретной опции мы не предлагали", - отметила она.



Беца отметила, что дальнейший анализ продолжается.



Что касается выхода из Содружества независимых государств спикер МИД напомнила, что Украина не была членом этой организации.

Украина уже долгое время не участвует в заседаниях СНГ.



"Наша цель - выход из СНГ", – указала Беца.



В то же время МИД осуществляет анализ вопроса, какие договора, заключенные со странами СНГ, являются важными для граждан Украины, и поэтому их следует оставить.



Спикер МИД также отметила, что окончательное решение по этим вопросам будет принимать президент Петр Порошенко.