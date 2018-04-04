Омелян уверяет, что проблем с Ryanair в "Борисполе" не будет

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Среда, 4 апреля 2018, 17:05

Министр инфраструктуры Владимир Омелян отрицает возможные риски для начала работы лоу-кост авиакомпании Ryanair в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом он заявил, комментируя высказывания главы аэропорта Павла Рябикина, передает "Интерфакс-Украина".

"Все будет хорошо", - коротко сказал Омелян.

Ранее Рябикин заявил, что лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту Борисполь из-за желания летать в часы с пиковыми нагрузками.

Как сообщалось, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года.

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Украинская правда
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