Украина предложила РФ передать 23 россиян в обмен на политзаключенных

Украинская сторона в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных за преступления против суверенитета и территориальной целостности россиян в обмен на украинских политзаключенных.



Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.



"Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы", - написала она.



Геращенко рассказала, что ключевыми в Минске в среду были вопросы "безопасности, ежедневное нарушение другой стороной пасхального перемирие и новый этап освобождения заложников".



"Следующая встреча в Минске через две недели. Очень хочется продвинуться в вопросе освобождения заложников", - написала Геращенко.

Ранее Геращенко заявляла, что в Украине есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.