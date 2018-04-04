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Украина предложила РФ передать 23 россиян в обмен на политзаключенных

Среда, 4 апреля 2018, 18:04

Украинская сторона в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных за преступления против суверенитета и территориальной целостности россиян в обмен на украинских политзаключенных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы", - написала она.

Геращенко рассказала, что ключевыми в Минске в среду были вопросы "безопасности, ежедневное нарушение другой стороной пасхального перемирие и новый этап освобождения заложников".

"Следующая встреча в Минске через две недели. Очень хочется продвинуться в вопросе освобождения заложников", - написала Геращенко.

Ранее Геращенко заявляла, что в Украине есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.

Александр Шумилин, УП
Темы: РосcияУкраинаполитзаключенные
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