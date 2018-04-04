Пасхальное перемирие на Донбассе продержалось 10 минут - Олифер

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Среда, 4 апреля 2018, 18:36

"Пасхальное перемирие", которое поддержали лидеры стран "Нормандское четверки", длилось всего 10 минут.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе.

"Пасхальное перемирие длилось всего 10 минут. В период с 30 марта по 2 апреля 2018 со стороны НЗФ ОРДЛО/РФ зафиксировано 101 обстрел, из них 93 - прицельные. Стоит отметить, что заявление ТКГ по Пасхального перемирие поддержали лидеры стран нормандской четверки, в том числе и президент РФ, однако тишина так и не наступила", - написала она.

"Отдельное возмущение вызывает информация СММ ОБСЕ относительно системных обстрелов их беспилотников со стороны НЗФ ОРДЛО. Так, только один отчет миссии по 30 марта 2018 сообщает о 3 обстрелах дрона ОБСЕ, которые подверглись атаке на территории ОРДЛО, при этом один из них был сбит", - добавила Олифер.

Вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных за преступления против суверенитета и территориальной целостности россиян в обмен на украинских политзаключенных.

Темы: Донбасс АТО
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