Пасхальное перемирие на Донбассе продержалось 10 минут - Олифер

"Пасхальное перемирие", которое поддержали лидеры стран "Нормандское четверки", длилось всего 10 минут.



Об этом на своей странице в Facebook сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе.



"Пасхальное перемирие длилось всего 10 минут. В период с 30 марта по 2 апреля 2018 со стороны НЗФ ОРДЛО/РФ зафиксировано 101 обстрел, из них 93 - прицельные. Стоит отметить, что заявление ТКГ по Пасхального перемирие поддержали лидеры стран нормандской четверки, в том числе и президент РФ, однако тишина так и не наступила", - написала она.



"Отдельное возмущение вызывает информация СММ ОБСЕ относительно системных обстрелов их беспилотников со стороны НЗФ ОРДЛО. Так, только один отчет миссии по 30 марта 2018 сообщает о 3 обстрелах дрона ОБСЕ, которые подверглись атаке на территории ОРДЛО, при этом один из них был сбит", - добавила Олифер.



Вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных за преступления против суверенитета и территориальной целостности россиян в обмен на украинских политзаключенных.