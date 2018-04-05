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Балух не намерен прекращать голодовку, его состояние ухудшается – адвокат

Четверг, 5 апреля 2018, 00:51
Балух не намерен прекращать голодовку, его состояние ухудшается – адвокат

Состояние здоровья осужденного в аннексированном РФ Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который продолжает голодовку, ухудшается, но он не намерен останавливать протест.

Об этом Крым.Реалии заявила его адвокат Ольга Динзе.

"Ему голодовка дается с трудом. Кроме того, происходят постоянные провокации со стороны представителей администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово",  сказала адвокат.

Представители российских правоохранительных органов в Крыму дело Балуха, условия содержания и состояние его здоровья публично не комментируют.

4 апреля в "Верховном суде" оккупированного Крыма рассматривали жалобу защиты Балуха о продлении ему меры пресечения.

Самого Балуха не доставили в здание суда, так как сейчас он находится в ИВС с. Раздольное. Он принимал участие в заседании суда по видеосвязи.

"Во время судебного заседания Балух был в наручниках, что является грубым нарушением принципа презумпции невиновности. После того, как адвокат сделал соответствующее заявление, наручники с украинца были сняты", - отметили в "Крымской правозащитной группе".

Балух и его защита заявили суду о нарушении права на защиту активиста, потому что участие в заседании суда по видеосвязи лишает его возможности конфиденциально общаться с адвокатом, что является частью права на защиту.

В связи с этим заседание продолжат 5 апреля.

16 января 2018 года Владимира Балуха Раздольненский районный "суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

4 марта "Верховный суд" Крыма изменил в части наказания приговор и снизил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев.

9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.

В конце марта родственники Балуха заявили, что не могутполучить информациюо его состоянии здоровья.

Темы: политзаключенныеКрымРосcия
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