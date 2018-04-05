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Ассоциация правосудия признала судей КС РФ ответственными за аннексию Крыма

Четверг, 5 апреля 2018, 05:40

Ассоциация конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов (BBCJ) согласовала общую позицию по вопросу привлечения судей КС РФ к ответственности за создание предпосылок для аннексии Крыма.

Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении УП.

В декларации подчеркивается, что BBCJ проинформирована, что 6 марта 2018 Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против судей Конституционного Суда РФ за их участие в осуществлении агрессии против Украины.

Также в документе отмечается Постановление парламента Грузии о грубом нарушении прав человека на оккупированных РФ территориях Абхазии и Южной Осетии.

Кроме этого, Ассоциация приняла во внимание Декларацию парламента Молдовы об отзыве российских военных сил с территории страны.

На основе принципов, провозглашенных в Декларации о создании BBCJ, подчеркивается, что оккупация РФ территорий Украины, Грузии и Молдовы является серьезным нарушением международного права и актом агрессии, который неоднократно осуждали Генассамблея ООН и ПАСЕ.

 
 

BBCJ в этой декларации подтверждает общую Батумскую резолюцию, в которой судьи КС РФ обвиняются в создании предпосылок для аннексии Крыма.

"Не существует более дискриминационного решения, чем использование конституционного правосудия для внутренней легализации серьезных нарушений международного права", - отмечает Ассоциация.

Подчеркивается, что неотвратимость ответственности за агрессию является необходимым условием для обеспечения
международного мира и безопасности и предотвращения международных преступлений.

"BBCJ поддерживает позицию Украины, Молдовы и Грузии относительно осуждения агрессии РФ и нарушения прав человека на оккупированных территориях", - говорится в заявлении.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главу и 18 судей КС РФ подозревают в умышленных действиях по изменению границ территории и государственной границы Украины; в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УКУ).

Украинская правда

Темы: судРосcияКрыманнексия
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