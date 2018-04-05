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Рада сделала шаг к принятию закона о нацбезопасности

Четверг, 5 апреля 2018, 12:22

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности, ко второму чтению его должны доработать.

За законопроект №8068 проголосовали 265 депутатов.

Альтернативный депутатский проект закона №8068-1 рассматривали, но не голосовали за него.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что президентский законопроект готовили с привлечением экспертов НАТО, Евросоюза и США.

По его словам, этот документ – "рамочный", он определяет лишь общие очертания системы обеспечении нацбезопасности и "фундаментальные национальные интересы": обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство, обретение членства в ЕС и НАТО.

Определить же текущие приоритеты безопасности и угрозы предлагается на уровне базовых документов стратегического планирования.

По словам Турчинова, закон должен стать "ключевым инструментом реформирования в сфере национальной безопасности", внедрения стандартов Североатлантического альянса в Украине.

"В целом законопроект реализует идеи, заложенные в документах стратегического планирования, принятых в 2015-2016 годах, в частности в Стратегическом оборонном бюллетене. С его принятием вводится регулирование деятельности органов сектора безопасности и обороны, согласно нормам и стандартам Европейского Союза и НАТО, использование их лучших практик", – сказал он.

Прежде всего, речь идет о руководстве и управления Вооруженными силами, другими органами сектора безопасности и обороны, гарантии гражданского контроля над сектором безопасности и обороны – в частности, со стороны Верховной Рады и гражданского общества.

Депутат от "Самопомочи" Тарас Пастух, который представлял альтернативный законопроект, отметил, что нужен закон, который стал бы "конституцией для сектора безопасности", который должен работать "для защиты граждан, а не против них".

По его словам, президентский законопроект "гарантирует безопасность действующей власти от своего народа" и "советскую модель управления" ВСУ и сектором безопасности – и с таким подходом Украина не станет членом НАТО.

Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП) опроверг это.

Комитет предложил принять законопроект президента за основу, дополнить его перечнем государственных интересов и угроз, другими уточнениями и согласованиями.

Также предлагается "обеспечить, что полномочия общественного контроля будут ограничены исключительно нормами закона о государственной тайне".

Винник отметил, что по предложению Турчинова включен пункт о том, что парламентский контроль за СБУ "реализуется полноценно Верховной Радой". Соответствующие изменения будут внесены ко второму чтению.

Вице-спикер Оксана Сыроид ("Самопомич") заявила, что это "мошенничество" на "пустых" 35 страницах – "нет там ни НАТО, ни национальной безопасности", так как законопроект базируется на принципах авторитаризма. "Если вы будете дальше принимать такие законы, вы своими руками разрушите национальную безопасность Украины", – сказала она.

Но нардепы поддержали президентский законопроект с поправкой Турчинова. "Я желаю плодотворной работы ко второму чтению, чтобы мы вышли на согласованный закон", – сказал спикер.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радазаконодательствопрезидент
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