Боевики из гранатометов обстреляли Авдеевку, Водяное и Новотроицкое

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Четверг, 5 апреля 2018, 18:35

С начала суток боевики осуществили 10 обстрелов позиций сил АТО, никто из военных не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 5 апреля 2018 года.

"В частности, на Луганском направлении из 82 мм минометов боевики обстреляли наши позиции в районе Троицкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новозвановки", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие по укреплениям сил АТО вблизи Водяного, Новотроицкого, Авдеевки и Шахты "Бутовка".

"Кроме этого, по защитникам Водяного - велся снайперский огонь, а из стрелкового оружия - обстреляны защитники Павлополя", - отмечают в штабе АТО.

В штабе АТО уверяют, что подразделения ВСУ контролируют противника и соблюдают условия "пасхального перемирия".

Темы: АТО Донбасс война ОРДЛО Росcия
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