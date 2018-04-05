Боевики из гранатометов обстреляли Авдеевку, Водяное и Новотроицкое

С начала суток боевики осуществили 10 обстрелов позиций сил АТО, никто из военных не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 5 апреля 2018 года.

"В частности, на Луганском направлении из 82 мм минометов боевики обстреляли наши позиции в районе Троицкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новозвановки", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие по укреплениям сил АТО вблизи Водяного, Новотроицкого, Авдеевки и Шахты "Бутовка".

"Кроме этого, по защитникам Водяного - велся снайперский огонь, а из стрелкового оружия - обстреляны защитники Павлополя", - отмечают в штабе АТО.

В штабе АТО уверяют, что подразделения ВСУ контролируют противника и соблюдают условия "пасхального перемирия".