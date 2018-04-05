Суд в оккупированном Крыму не удовлетворил жалобу на продление ареста Балуху

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного РФ Крыма отказал защите в изменении меры пресечения для украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом сообщает "Крим.Реалии".

Защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения, поскольку пребывание в СИЗО есть более жесткой мерой, чем избранное Балуху наказание - колония-поселение.

Сам активист отказался выступать в дебатах из-за плохого самочувствия.

"Я 18 дней держу голодовку. Сил нету!", - сказал Балух.

По утверждениям издания, активист едва стоял на ногах и все время опирался о решетку.

Ранее адвокат Балуха сообщил, что тот не намерен останавливать протест. 4 апреля в "Верховном суде" оккупированного Крыма рассматривали жалобу защиты Балуха о продлении ему меры пресечения.



16 января 2018 Владимира Балуха Раздольненский районный "суд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафа в размере 10 тыс. рублей.

4 марта "Верховный суд" Крыма изменил в части наказания приговор и уменьшил срок лишения свободы на 2 месяца - до 3 лет и 5 месяцев.

9 марта Балух объявил бессрочную голодовку.