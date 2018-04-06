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Сенатор США: Кроме "Джавелинов", Украина получит снайперские комплексы

Пятница, 6 апреля 2018, 06:07
Сенатор США: Кроме Джавелинов, Украина получит снайперские комплексы

Американский сенатор Роберт Портман, во время визита в Украину, пообещал, что в дополнение к "Джавелинам" США предоставят ВСУ снайперские комплексы.

Об этом сообщает Голос Америки.

Портман сравнил президента РФ Владимира Путина с северокорейским диктатором и заверил, что Соединенные Штаты на стороне Украины.

"Администрация США считает, что нужно поддерживать диалог с Россией. Между прочим, такое же мнение имеет и в отношении Северной Кореи. Это вовсе не означает, что мы согласны с Северной Кореей хотя бы в чем-то. Не надо воспринимать такие контакты как некую услугу. Они происходят скорее в интересах нашей страны, которой необходимо иметь лучшие отношения с большой ядерной державой", - заявил сенатор.

"Что бы там ни говорили отдельные медиа, администрация Трампа держит четкую линию в поддержке Украины. Заметьте, что именно эта администрация, а не предыдущая, предоставила Украине летальное оружие для защиты", - добавил Портман.

Он отметил, что, кроме "Джавелин", вскоре Украина получит и снайперские комплексы.

"Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации - предоставить снайперские комплексы украинской армии", - сказал Портман.

"Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных. Это один из конкретных примеров, доказывающий, что США стоят бок о бок с Украиной", - подчеркнул он.

Как сообщается, Роберт Портман встретился с президентом Украины Петром Порошенком. Они обсудили санкционное давление на Россию и международные усилия для развертывания миссии ООН на Донбассе.

Ранее Портман, который также является соавтором антироссийских санкций, лоббировал перед американской администрацией предоставление Украине оборонительного оружия. В ходе встречи Порошенко наградил его орденом "За заслуги".

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Темы: оружиеСШАДонбасс
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