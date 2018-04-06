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В Раде есть идея переименовать Днепропетровскую область

Пятница, 6 апреля 2018, 09:44
В Раде есть идея переименовать Днепропетровскую область

Внефракционный депутат Андрей Денисенко на следующей неделе планирует зарегистрировать в Верховной Раде предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

"У меня на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины – за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Из разных фракций и групп, кроме Оппозиционного блока", – написал он в Facebook.

"После Пасхи планирую зарегистрировать его в аппарате Верховной Рады", – сообщил Денисенко.

Он считает, что "совместными усилиями общественности, ученых и деятелей культуры, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов край пяти Сечей наконец-то получит достойное название, избавится от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора".

"Сердце казацкого края вернет себе имя, дарованное предками, в то время, когда прославленный дух Сечи после трех сотен лет русского плена вновь разносится над степью и оврагами над Днепром. В конце концов, название во славу Сечи, защитницы Украины – лучшее для области, которая остановила Путина", – заявил Денисенко.



Он поблагодарил земляков и других депутатов, которые поддержали эту инициативу.

Как известно, Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименовала Днепропетровск в город Днепр.

14 июля того же года нардепы переименовали Кировоград в Кропивницкий, несмотря на протесты. Этим завершилась декоммунизация городов и сел Украины.

Однако, в отличие от областных центров, для переименования областей необходимо вносить изменения в Конституцию.

В январе 2018 года опубликовали петицию к президенту о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. По состоянию на 6 апреля она набрала лишь 3850 голосов из необходимых 25 000, хотя осталось всего 19 дней.

Алена Рощенко, УП
Темы: Днепропетровская областьВерховная Рададекоммунизация
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