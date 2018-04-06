Гройсман о турбинах "Siemens" в Крыму: Сделаем все, чтобы они не работали

Премьер Владимир Гройсман заявил, что украинская сторона принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании "Siemens", которые были обманным путем завезены Россией в оккупированный Крым, никогда там не работали.

Об этом он сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Перед этим депутат Рефат Чубаров спросил, что правительство делает для того, чтобы исключить работу немецких турбин на территории оккупированного полуострова.

"Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатических и других каналах, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в отношении страны-агрессора", - сказал Гройсман.

Он отметил, что скандал, который происходит сейчас вокруг этих турбин, утверждает, что санкционная политика по отношению к России действует.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству немецкого правительства, Европейского союза и непосредственно к "Siemens".

"Я встречался с руководством "Siemens" и мы скоординировано пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков и сейчас продолжаются судебные разбирательства чтобы турбины, которые были завезены в оккупированный Крыму обманным путем не работали там", - сказал министр.

По его словам, он получил от руководства "Siemens" и от немецкого правительства обещания, что они готовы действовать и политическим, и судебным путем, чтобы это предотвратить.

Ранее девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ суда низшей инстанции принять обеспечительные меры по иску российской "дочки" немецкого концерна Siemens в структуры "Ростех" по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций.

Как сообщалось, Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

Ответчиками по иску является ОАО "ПО "Технопромэкспорт", ООО "ПО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс Технологии газовых турбин" (совместное предприятие Siemens и российской компании "Силовые машины").

В немецком концерне утверждают, что получили из надежных источников информацию о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, оказались в Крыму. Как заявляет Siemens, такое развитие событий является явным нарушение контрактов, запрещающие клиенту поставлять оборудование на полуостров.

"В результате Siemens инициировал уголовное расследование в отношении ответственных лиц. Более того, Siemens подал иски о прекращении каких-либо дополнительных поставок в Крым и возврате уже доставленного оборудования в исходное место назначения - Тамань", - сказал представитель компании Вольфрам Трост.

Ранее в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Позже компания "Технопромэкспорт" подала иск в Суд Европейского союза с требованием отменить санкции, которые были наложены на компанию в связи с поставками турбин Siemens в оккупированный Крым.