Президент Петр Порошенко снова задекларировал почти 1 млн гривен доходов в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.



Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в реестре электронных деклараций.



Проценты были начислены из трех вкладов Порошенко: 577659 гривен, 308 085 гривен и 108 736 гривен.



Общая сумма дохода составила 994 480 гривен.



В октябре 2017 сообщалось, что с начала года Международный инвестиционный банк увеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 78,364 миллиона гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (31,4 миллиона).



В конце марта Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год.



Согласно ей, общая сумма доходов президента за год равна 16 миллионов 303 тысяч 874 гривен.