Порошенко задекларировал очередной миллион дивидендов

673 просмотра
Пятница, 6 апреля 2018, 14:04

Президент Петр Порошенко задекларировал еще почти 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в реестре электронных деклараций.

3 апреля он задекларировал 994 480 гривен процентов от трех вкладов в этом банке: 577659 гривен, 308 085 гривен и 108 736 гривен.

В январе-марте Порошенко задекларировал 2 997,6 тыс. Гривен процентного дохода от вкладов в МИБ.

В конце марта Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год.

Согласно ей, общая сумма доходов президента за год равна 16 303 874 гривен.

Темы: Порошенко банки
powered by lun.ua
По теме
Почему депутаты и президент против открытости? 6 апреля 2018, 12:30
Overtime: главные экономические события дня 5 апреля 2018, 22:05
Порошенко просит Раду "неотложно" принять закон о Нацбюро финансовой безопасности 5 апреля 2018, 18:43
Все новости
Главные новости
Прокуратура: Суд не отпускал задержанного капитана судна "Норд"
Украина хочет иметь консулов в российском Ростове-на-Дону
Гройсман рассказал, что мешает достроить КПП на границе с ЕС
Гройсман о турбинах "Siemens" в Крыму: Сделаем все, чтобы они не работали
Все новости
исследование

Почему у некоторых людей постоянно холодные руки

Музыка

Strichka назвали одним из лучших майских фестивалей в мире