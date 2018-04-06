Президент Петр Порошенко задекларировал еще почти 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.



Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в реестре электронных деклараций.



3 апреля он задекларировал 994 480 гривен процентов от трех вкладов в этом банке: 577659 гривен, 308 085 гривен и 108 736 гривен.



В январе-марте Порошенко задекларировал 2 997,6 тыс. Гривен процентного дохода от вкладов в МИБ.



В конце марта Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год.



Согласно ей, общая сумма доходов президента за год равна 16 303 874 гривен.