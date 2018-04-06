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Порошенко задекларировал очередной миллион процентов от банковских вкладов

Пятница, 6 апреля 2018, 14:04

Президент Петр Порошенко снова задекларировал почти 1 млн гривен доходов в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в реестре электронных деклараций.

Проценты были начислены из трех вкладов Порошенко: 577659 гривен, 308 085 гривен и 108 736 гривен.

Общая сумма дохода составила 994 480 гривен.

В октябре 2017 сообщалось, что с начала года Международный инвестиционный банк увеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 78,364 миллиона гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (31,4 миллиона).

В конце марта Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год.

Согласно ей, общая сумма доходов президента за год равна 16 миллионов 303 тысяч 874 гривен.

Украинская правда
Темы: Порошенкобанки
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