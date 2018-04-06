Кабмину рекомендуют уволить госсекретаря Минэкологии

Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендовала уволить Геннадия Дмитренко с должности государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов.



Соответствующее решение, согласно протоколу заседания, комиссия приняла 28 марта.



За месяц до этого, 28 февраля, Кабинет министров отстранил Дмитренко на время дисциплинарного производства, а обязанности госсекретаря возложил на начальника управления экспертной работы и организационно-аналитического обеспечения (секретариат) Минэкологии Елену Гаврилюк.



Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы утвердила заключение о наличии в действиях Дмитренко дисциплинарного проступка и оснований для его увольнения за нарушение присяги.



Речь идет о систематическом препятствовании объявлению конкурсов на занятие должностей государственной службы, неназначении на должности победителей конкурсов, отмене и переносе конкурсов.



Также Дмитренко упрекают за неприведение приказа Минэкологии от 15 июня 2016 года №219 в соответствие с требованиями закона "О государственной службе".



Кроме того, он якобы не обеспечил своевременную выплату премии за август 2017 года и не придерживался требований законодательства относительно согласования положения о премировании с выборным органом первичной профсоюзной организации министерства, плохо организовал подготовку служебных записок от руководителей структурных подразделений.



Также Дмитренко не обеспечил выполнение поручения министра от 23 февраля 2018 года об инициировании служебного расследования.



Самого Дмитренко заслушали на заседании.



За нарушение присяги госслужащего Кабмина предложили уволить Дмитренко. За это проголосовали 9 членов комиссии, ни один не высказался против.

22 декабря 2016 года Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы выбрала Геннадия Дмитренко государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов.



До этого он был первым заместителем главы Житомирской областной госадминистрации.



В 2011-2013 годах Дмитренко был заместителем городского главы Бучи Анатолия Федорука, которого Генпрокуратура обвиняла в незаконной застройке лесов. Дмитренко фигурировал в квартирном скандале.