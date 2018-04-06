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Фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест до 12 мая

Пятница, 6 апреля 2018, 19:26

Так называемый "Верховный суд Крыма" в Симферополе продлил арест фигурантов Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" на 30 суток - до 12 мая.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Адвокат подсудимых Сергей Легостов рассказал, что судьи проигнорировали ходатайство о представлении материалов дела и других документов, подтверждающих, что дело не направляли в Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону.

Ранее в российской прокуратуре утверждали, что дело находится в Крыму.

Однако у защиты на руках есть документы о том, что дело уже передали в Ростов-на-Дону, где расположен Северо-Кавказский окружной суд.

По словам адвоката, все четверо фигурантов не жалуются на самочувствие.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Темы: Крымсудкрымские татарыаннексияРосcия
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