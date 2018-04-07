Штаб: Боевики отправили в Украину БПЛА-камикадзе со взрывчаткой

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Суббота, 7 апреля 2018, 13:31

Боевики направили с неподконтрольной территории Украины в направлении н.п. Верхнеторецкое беспилотник, который был начинен взрывчаткой и содержал заряд не менее 1 килограмма пластического вещества.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, остатки самодельного беспилотника были обнаружены недалеко от позиций сил АТО 6 апреля.

По данным военных, БПЛА был собран на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевым веществом и электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения беспилотника с объектом.

По предварительным оценкам, аппарат был запрограммирован на поражение цели с предварительно введенными координатами и выполнял полет в автоматическом режиме.

"Согласно оценке местности и положению летательного аппарата установлено, что БПЛА двигался в направлении н.п.Верхнеторецкое, но упал в поле. Заряд пластического взрывчатого вещества, который составлял не менее одного килограмма, не сдетонировал", - отметили в штабе.

Остатки БПЛА готовят к передаче в Нацполицию для проведения расследования, обычно в таких случаях открывается дело по ст.258 "Террористический акт, отметили в штабе.

 
 
Фото - пресс-центр штаба АТО

"Факт применения противником БПЛА-камикадзе является попыткой совершения на территории, подконтрольной Украине, террористического акта против мирного населения с непредсказуемыми последствиями по степени тяжести. Это сознательная попытка расшатать и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом Верхнеторецком в период Пасхальных праздников", - заявили в штабе АТО.

Темы: АТО оружие Минские соглашения празднования
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