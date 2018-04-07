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Племянница Скрипаля обратилась к Мэй с просьбой о визе

Суббота, 7 апреля 2018, 23:09

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы, в которой ей было отказано.

Свое обращение она зачитала в эфире телеканала Sky News, сообщает ТАСС.

"Главное, что бы мне хотелось сейчас, это увидеть их лично, чтобы иметь возможность правдиво рассказать нашей бабушке о том, каково здоровье ее сына и внучки, но в получении визы мне было отказано. Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди. Это наша семья, которой в действительности необходимо быть сейчас вместе", - сказала Виктория.

Она зачитала это обращение на русском языке, но телеканал изложил его в переводе на английский.

В то же время, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что новые факты, которые появляются в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут полностью перевернуть ситуацию с расследованием этого инцидента.

Об этом он сказал в интервью, фрагмент которого вышел в эфир Первого канала в субботу.

"Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело... У меня вообще в последнее время возникает вопрос - а был ли мальчик", - сказал Небензя.

Как сообщалось, 4 апреля Виктория Скрипаль говорила, что находится в Москве и ждет визу. "Вчера меня попросили остаться в Москве, чтобы получить визу. Мы стояли у посольства Великобритании и ждали звонка, но сегодня паспорт с визой я не получила", - сказала она тогда.

6 апреля стало известно, что британские власти отказали ей в визе.

7 апреля российская служба BBC опубликовала отрывок из сообщения властей Великобритании об отказе в выдаче визы Виктории Скрипаль, племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"А). Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). Сейчас Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита", — говорится в тексте письма из консульского отдела.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияРосcияСкрипальвизы
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