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Волонтеры: В результате химатаки в Сирии погибло не менее 150 человек

Воскресенье, 8 апреля 2018, 04:09
Волонтеры: В результате химатаки в Сирии погибло не менее 150 человек

По меньшей мере 150 человек погибли отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами.

Об этом, ссылаясь на спасателей, сообщает BBC.

Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.

Про-оппозиционный медиа-центр Гуты сообщил, что более тысячи человек пострадали от, предположительно, газовой атаки.

По сообщениям, бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена вертолетом.

Независимая проверка сообщений не проводилась.

В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

"История использования химического оружия режимом против собственного народа бесспорна. Россия в конечном итоге несет ответственность за жестокие атаки на бесчисленное количество сирийцев с применением химического оружия", -  заявили в Госдепе.

Ранее о химической атаке на Думу сообщила повстанческая группировка Джаиш аль-Ислам.

Дума является последним повстанческим городом в восточной Гуте и находится в осаде  правительственных сил.

Как сообщалось, по данным ООН войска президента Сирии Башара аль-Асада в ходе гражданской войны в этой стране почти 30 раз применяли химическое оружие.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сирия
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