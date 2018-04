Волонтеры: В результате химатаки в Сирии погибло не менее 150 человек

По меньшей мере 150 человек погибли отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами.

Об этом, ссылаясь на спасателей, сообщает BBC.

Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.

A glimpse of the @SyriaCivilDefe teams work in #Douma during the evacuation of number of wounded, including children and women under none stop aerial bombardment and the barrel bombs on the city. #EasternGhouta pic.twitter.com/i8Pv0GyTDj