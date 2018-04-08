Волонтеры: В результате химатаки в Сирии погибло не менее 150 человек

По меньшей мере 150 человек погибли отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами.

Об этом, ссылаясь на спасателей, сообщает BBC.

Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.

A glimpse of the @SyriaCivilDefe teams work in #Douma during the evacuation of number of wounded, including children and women under none stop aerial bombardment and the barrel bombs on the city. #EasternGhouta pic.twitter.com/i8Pv0GyTDj — The White Helmets (@SyriaCivilDef) April 7, 2018

Про-оппозиционный медиа-центр Гуты сообщил, что более тысячи человек пострадали от, предположительно, газовой атаки.

По сообщениям, бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена вертолетом.

Независимая проверка сообщений не проводилась.

В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

"История использования химического оружия режимом против собственного народа бесспорна. Россия в конечном итоге несет ответственность за жестокие атаки на бесчисленное количество сирийцев с применением химического оружия", - заявили в Госдепе.

Ранее о химической атаке на Думу сообщила повстанческая группировка Джаиш аль-Ислам.

Дума является последним повстанческим городом в восточной Гуте и находится в осаде правительственных сил.

Как сообщалось, по данным ООН войска президента Сирии Башара аль-Асада в ходе гражданской войны в этой стране почти 30 раз применяли химическое оружие.