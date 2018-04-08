СМИ: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами

Сергею и Юлии Скрипалям предложат новые личности и новую жизнь в США с целью защитить их от дальнейших попыток убийства.

Об этом пишет британское издание The Sunday Times.

Сообщается, что чиновники британской разведки МИ-6 провели переговоры со своими коллегами из ЦРУ о переселении жертв отравления в Солсбери.

Источники также сообщили, что жертвы в сознании и вскоре начнут помогать следователям в расследовании нападения на них с применением нервно-паралитического вещества.

Юлия Скрипаль отклонила требования российского посольства в Лондоне о предоставлении ей и ее отцу их консульской поддержки. Именно этот шаг убедил британских чиновников, что она может навсегда переехать на Запад, пишет издание.

Сергея Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта в британском Солсбери, с тех пор они оба находятся в больнице.

Юлия Скрипаль вышла из критического состояния и опубликовала первое заявление после отравления.

6 апреля стало известно, что и Сергей Скрипаль больше не в критическом состоянии.

Российский телеканал "Россия 1" в программе "60 минут" обнародовал якобы запись телефонного разговора дочери Сергея Скрипаля Юлии из больницы с ее двоюродной сестрой Викторией.

В ходе разговора Юлия рассказала, что "все хорошо, все решается, все идут на улучшение, все живы. У папы все нормально, сейчас отдыхает, спит".

Как сообщалось, Виктория пыталась получить визу на въезд в Великобританию, однако ей было отказано, в частности, потому, что ранее она не ездила к родственникам в Великобританию.

Тогда она обратилась к премьер-министру Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы.

Британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Британия заявила, что Россия несет за это ответственность. Россия отрицает свою причастность.