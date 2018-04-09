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МОН напомнило, что Украина не признает дипломы из оккупированных территорий

Понедельник, 9 апреля 2018, 11:16

Министерство образования и науки отмечает, что в Украине и других странах мира не признают любые образовательные документы, выданные на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Соответствующее разъяснение опубликовано в понедельник на сайте Министерства "в ответ на многочисленные обращения граждан".

В то же время отмечается, что студенты, которые начали обучение в 2014 году в учреждениях высшего образования Украины на территории Донецкой и Луганской областей, оказавшейся под оккупацией России, могут продолжить обучение в любом вузе Украины. Порядок возобновления определен в приказе МОН от 19 января 2017 года.

Студенты, проходившие обучение после 20 февраля 2014 года в системе высшего образования на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, могут пройти в украинских вузах аттестацию для признания полученных квалификаций, результатов обучения и периодов обучения. Порядок аттестации определен в приказе МОН от 19 мая 2016 года.

Также в МОН напоминают, что поступающие с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, которые хотят получить украинское образование, могут поступить в перемещенные или уполномоченные учреждения высшего образования по упрощенной процедуре.

Для этого на базе указанных вузов будут действовать образовательные центры - планируется, что в этом году они будут работать с 19 июня до 30 сентября.

Украинская правда
Темы: МинобразованияДонбасс
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