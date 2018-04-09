Сурков предрекает России "сотни лет геополитического одиночества"

2332 просмотра
Понедельник, 9 апреля 2018, 17:41

С 2014 года перед Россией "простирается неопределенно долгое новое время", в котором стране предстоит несколько сотен лет геополитического одиночества.

Такое мнение высказал помощник президента РФ Владислав Сурков в своей статье "Одиночество полукровки" для журнала "Россия в глобальной политике".

"14-й год (2014 - ред.) памятен важными и очень важными свершениями, о которых всем известно и все сказано. Но важнейшее из тогдашних событий только теперь открывается нам, .... – завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью Западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей "европейских народов", - отметил Сурков. 

"Наконец, решено было  ... заявить о правах. Случившееся в 14-м году сделалось неизбежным.  При внешнем подобии русской и европейской культурных моделей, у них несхожие софты и неодинаковые разъемы. Составиться в общую систему им не дано... Россия это западно-восточная страна-полукровка", - уверен помощник Путина. 

По его словам, с этого года и далее "простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которую нам предстоит сто (двести? триста?) лет геополитического одиночества". 

По мнению Суркова, одиночество не означает полную изоляцию, но и безграничная открытость также невозможна. 

"Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями, воевать (война ведь тоже способ общения), участвовать в коллаборациях, состоять в организациях, конкурировать и сотрудничать,  ... Только уже без ложных целей и самоотрицания. Будет трудно, не раз вспомнится классика отечественной поэзии: "Вокруг только тернии, тернии, тернии... б***ь, когда уже звезды?!", - подытожил помощник президента РФ. 

Как известно, помощник Владимира Путина Владислав Сурков курирует боевиков ОРДЛО на Донбассе, определяет внутреннюю и кадровую политику в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Запад считает Суркова одним из архитекторов кампании по присоединению Крыма к России в 2014 году и запретил ему въезд в США и страны Евросоюза с марта 2014-го.

Темы: санкции Росcия ОРДЛО
powered by lun.ua
По теме
Медведев намекнул, что из-за новых санкций США РФ может ударить по торговле 9 апреля 2018, 15:50
В Конгрессе США представили проект о санкциях против РФ по делу Скрипаля 7 апреля 2018, 01:26
Санкции США не повлияют на встречу Трампа с Путиным - Белый дом 6 апреля 2018, 23:01
Все новости
Главные новости
"Оппоблок" финансируют фиктивные фирмы - расследование
МЧС оккупантов: в ДТП с электричкой и маршруткой в Крыму погибли украинцы
Украину впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7
Во Львове посетитель ресторана умер после конфликта с охранниками
Все новости
здоровье

Если курите – бегайте. Физические упражнения идут на пользу легким курильщиков

спорт

Зачем современному человеку ножевой бой?