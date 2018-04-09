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Коболев: Северный поток-2 - "троянский конь", цена которого - раскол в ЕС

Понедельник, 9 апреля 2018, 23:18

Проект "Северный поток-2" противоречит интересам Европы и является "троянским конем", ценой за запуск которого  может стать раскол в Евросоюзе.

Такое мнение в интервью программе DW "Немцова. Интервью" высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. 

"Мы ("Нафтогаз") упорно работаем над тем, чтобы объяснить европейским партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является "троянским конем", за которого - если он будет построен - европейцам со временем придется серьезно расплачиваться", - подчеркнул Коболев. 

По его словам, для достижения цели - раскола в ЕС - Москва применит тактику "разделяй и властвуй".

"Путин позвонит в Польшу и скажет: "Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", - пояснил Коболев.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Германия дала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Президент Петр Порошенко заявил, что "Северный поток-2" является "серьезной опасностью" для Украины и отметил, что сторонники строительства газопровода являются "сообщниками России в ее гибридной войне".

Темы: газРосcияЕС
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