Трамп заявил о намерении посетить Иерусалим, чтобы открыть посольство США

Президент США Дональд Трамп не исключил своего визита в Иерусалим, который официально признал столицей Израиля, где примет участие в открытии посольства США.

Об этом Трамп заявил в Белом доме в комментарии журналистам, пишет Reuters.

Открытие посольства намечено на 14 мая. Оно будет функционировать, пока постоянное здание, где расположится дипучреждение, не будет построено.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что будет рад, если президент США будет присутствовать на открытии.

В декабре 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, несмотря на предостережения мусульманских лидеров и союзников из стран ЕС.

В результате данного решения США перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.