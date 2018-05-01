Трамп заявил о намерении посетить Иерусалим, чтобы открыть посольство США

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Вторник, 1 мая 2018, 22:45

Президент США Дональд Трамп не исключил своего визита в Иерусалим, который официально признал столицей Израиля, где примет участие в открытии посольства США. 

Об этом Трамп заявил в Белом доме в комментарии журналистам, пишет Reuters

Открытие посольства намечено на 14 мая. Оно будет функционировать, пока постоянное здание, где расположится дипучреждение, не будет построено.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что будет рад, если президент США будет присутствовать на открытии. 

В декабре 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, несмотря на предостережения мусульманских лидеров и союзников из стран ЕС.

В результате данного решения США перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. 

Темы: США Израиль Трамп
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