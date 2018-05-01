Трамп заявил о намерении посетить Иерусалим, чтобы открыть посольство США
Вторник, 1 мая 2018, 22:45
Президент США Дональд Трамп не исключил своего визита в Иерусалим, который официально признал столицей Израиля, где примет участие в открытии посольства США.
Об этом Трамп заявил в Белом доме в комментарии журналистам, пишет Reuters.
Открытие посольства намечено на 14 мая. Оно будет функционировать, пока постоянное здание, где расположится дипучреждение, не будет построено.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что будет рад, если президент США будет присутствовать на открытии.
В декабре 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, несмотря на предостережения мусульманских лидеров и союзников из стран ЕС.
В результате данного решения США перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.