Из тысячи "матерей-героинь" в этом году почти четверть - из Ровенской области

Президент Петр Порошенко присвоил звание "Мать-героиня" 1051 украинке.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующим указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей, создавшие надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

Среди награжденных - 40 жительниц Винницкой области, 128 - Волынской, 30 - Днепропетровской, 27 - Донецкой, 85 - Житомирской, 116 - Закарпатской, 7 - Запорожской, 31 - Ивано-Франковской, 15 - Киевской.

Почетное звание также получили 11 женщин из Кировоградской области, 2 - Луганской, 50 - Львовской, 16 - Николаевской, 52 - Одесской, 25 - Полтавской, 244 - Ровенской, 23 - Сумской, 38 - Тернопольской, 28 - Харьковской, 6 - Херсонской, 19 - Хмельницкой, 7 - Черкасской, 27 - Черновицкой, 13 - Черниговской и 11 - города Киева.