Украинская делегация в ООН высказалась за ограничение права вето

Украинская делегация в ООН назвала реагирование Совета Безопасности на конфликты, обострения ситуации и нарушения международного права "медленным и непоследовательным", прежде всего, из-за злоупотребления отдельными постоянными членами, в частности Россией, правом вето.

Об этом заявил во время открытых дебатов в СБ ООН постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Реакция Совбеза на серьезные нарушения международного права является медленной и непоследовательной", - подчеркнул представитель Украины.

В качестве одного из примеров он назвал ситуацию с пренебрежением международных норм со стороны России, ее агрессии против Украины, а также злоупотребление им правом вето в СБ ООН.

"Временная оккупация Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий Донецкой и Луганской областей Украины наглядно демонстрируют, что нарушение основных принципов международного права постоянным членом Совбеза является одной из самых серьезных угроз миру и безопасности", - подчеркнул Ельченко.

Он напомнил, что Москва использует "реваншистскую политику" и применяет военную силу против других государств еще с 1990-х годов, в том числе против Молдовы, Грузии и Украины.

"Список нарушений и противоправных действий России продолжает пополняться через последовательную поддержку (со стороны России - ред.) деспотического правительства в Сирии, секретных операций против Великобритании, а также тайных убийств в моей стране, следы которых ведут в Кремль", - заявил дипломат.

По его словам, все эти нарушения произошли "на фоне систематических злоупотреблений правом вето и пренебрежения" этим постоянным членом Совбеза своих обязанностей поддерживать мир и безопасность.

"Учитывая это, мы считаем, что любой потенциальный сценарий реформирования Совета Безопасности без ограничения права вето для постоянных членов, будет неполным и не принесет ожидаемых и необходимых результатов", - подчеркнул представитель Украины.

В этой связи он высказал ряд предложений для СБ ООН. В частности, украинский дипломат назвал необходимым для Совбеза усилить его функцию предупреждения конфликтов.

Кроме того, он предложил разработать "тестовый алгоритм", который позволит выполнять функции Совбеза "своевременно, надлежащим образом и прозрачно" в конфликтных ситуациях, а также в ответ на агрессию со стороны государств и правительств.