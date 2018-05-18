В Киеве после ремонта открыли Набережное шоссе

В столице открыли движение по Набережному шоссе после капитального ремонта.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

"На прошлой неделе коммунальная корпорация "Киевавтодор" заверила киевлян, что уже на этой неделе движение транспорта по Набережному шоссе будет открыто. Мы сдержали свое слово! Ограничения в движении транспорта сняты и автомобилисты могут наслаждаться новым качественным дорожным покрытием!", - заявили в "Киевавтодоре".