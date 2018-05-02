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У Мюллера есть больше 40 вопросов к Трампу о связях с РФ

Среда, 2 мая 2018, 02:07

Специальный советник ФБР Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в выборы американского президента, передал адвокатам Дональда Трампа список из более чем 40 вопросов, о его вероятных связях с РФ и препятствовании расследованию.

Об этом пишет The New York Times.

Вопросы, как отмечается, главным образом касаются увольнения Джеймса Коми с должности директора ФБР и отставки Майкла Флинна с должности советника по нацбезопасности, а также отношений Трампа с генеральным прокурором Джеффом Сешнсом и встречи членов избирательной кампании Трампа с россиянами в Трамп-тауэре.

Вопросы также касаются бизнеса президента США, его обсуждений с адвокатом Майклом Коеном сделок с недвижимостью в Москве и того, что произошло в Москве в 2013 году во время конкурса Miss Universe.

Мюллера также интересует, знал ли президент США о попытках его зятя Джареда Кушнера создать канал связи с РФ во время переходного периода, а также какие контакты Трамп имел с советником Роджером Стоуном, который заявлял, что владеет инсайдерской информацией о хакерских атаках на сервера Демократической партии США.

Сам Трамп в Твиттере назвал "бесчестным" то, что вопросы специального советника были опубликованы. Он также неверно заметил, что в списке  якобы нет вопросов о сговоре с РФ.

Темы: ТрампСШАРосcия
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