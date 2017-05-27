Кушнер хотел наладить секретный канал связи с Кремлем - WP

Зять президента США Джаред Кушнер и посол России в США Сергей Кисляк обсуждали возможность создания секретного и безопасного канала связи между переходной командой Дональда Трампа и Кремлем.

Об этом со ссылкой на американских чиновников, знакомых с данным разведки, пишет The Washington Post.

Согласно перехваченными данными о коммуникациях россиян, Кисляк сообщил своему руководству в Москве, что во время встречи в Трамп Тауэр 1 или 2 декабря зять в то время избранного президента США Трампа Кушнер предложил использовать средства связи российских дипломатов. Сообщается также, что на этой встрече присутствовал Майкл Флинн, который впоследствии был уволен с должности советника президента США по вопросам нацбезопасности, из-за скандала о связях с русскими.

Белый дом признал факт встречи только в марте, умаляя ее значимость. Однако лица, знакомые с обстоятельствами, сообщают, что ФБР считает эту встречу, а также другую встреча Кушнера с российским банкиром важными для расследования.

Согласно сообщению, Кисляк был шокирован предложением позволить американцам использовать дипломатические средства связи в российском посольстве или консульстве, так как это представляет угрозу безопасности Москвы, так же как и команды Трампа.

Как сообщалось, ФБР проверяет зятя президента Дональда Трампа и одного из его старших советников Джареда Кушнера в деле о связях с Россией.