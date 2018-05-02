Суд разрешил заочное следствие в отношении экс-министра Захарченко

Печерский районный суд Киева дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"27 апреля 2018 Печерским районным судом Киева удовлетворено ходатайство следователей департамента специальных расследований ГПУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего министра внутренних дел Захарченко", - говорится в сообщении.

Захарченко подозревают в совершении и организации совершения в составе организованной преступной группировки ряда особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 в центральной части Киева в отношении митингующих и террористического акта 20 февраля 2014 на улице Институтской в ​​Киеве.

Следователи установили, что провокаторов, которые атаковали майдановцев, лично координировал министр внутренних дел при Януковиче Виталий Захарченко.

В декабре 2015 года стало известно, что Захарченко работает экспертом в комитете Госдумы России.

Суд арестовал все украинское имущество и банковские счета бывшего главы МВД Виталия Захарченко.

Также специальное досудебное расследование в производстве уже осуществляется в отношении других экс-чиновников - президента Виктора Януковича, председателя СБУ Александра Якименко и его первого заместителя Владимира Тоцкого, экс-заместителя МВД Виктора Ратушняка, бывшего заместителя начальника Главного управления - начальника милиции общественной безопасности ГУМВД в Киеве Петра Федчука.