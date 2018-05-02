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НАПК направило в суд материалы по Денисовой

Среда, 2 мая 2018, 15:47

Нацагенство по предупреждению коррупции направит в суд протокол об административном правонарушении из-за конфликта интересов в уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Согласно протоколу, Денисова как народный депутат 15 марта совершила действия в условиях реального конфликта интересов, которые заключались в непосредственном участии в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании ВР по вопросу повестки дня о назначении ее на должность Уполномоченного по правам человека", - говорится в сообщении.

В НАПК сообщают, что этим омбудсмен нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные ст. 28 "О предотвращении коррупции".

Если суд подтвердит административное правонарушение, то Денисовой грозит штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7 -3,4 тыс. грн) за наличие у нее реального конфликта интересов.

А за совершение действий или принятия решений в условиях конфликта интересов предусматривает штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4-6,8 тыс. грн).

25 апреля НАПК пригласило Денисову для дачи объяснений.

Украинская правда
Темы: омбудсменНацгвардия
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