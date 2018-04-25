Омбудсмена Денисову ждут в НАПК

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Среда, 25 апреля 2018, 09:26

Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову для дачи объяснений.

Это сделано "для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющего право подать объяснения и замечания по содержанию протоколов", отмечает НАПК.

Агентство установило, что Денисова как народный депутат 15 марта, несмотря на "конфликт интересов", участвовала в обсуждении и в голосовании в парламенте за повестку дня относительно назначения ее на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Этим она нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 закона "О предупреждении коррупции", считает НАПК.

"Своими действиями Людмила Денисова совершила правонарушение, связанные с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – отмечается в сообщении.

В связи с этим Денисову пригласили 25 апреля прибыть в НАПК в течение дня, с 09:00 до 17:00.

В Национальном агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства об административных правонарушениях.

Темы: НАПК омбудсмен Верховная Рада
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