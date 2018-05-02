СБУ не будет проверять гражданство настоятеля "Десятинный монастырь"

В Службе безопасности заявили, что не имеют полномочий для проверки у граждан Украины паспортов других стран.

Ранее нардеп Игорь Луценко заявил, что настоятеля "Десятинного монастыря" УПЦ МП Юрий Харон имеет фальшивый паспорт гражданина Украины и обратился в СБУ для принятия соответствующих мер.

Также он возмутился тем, что советник главы СБУ Юрий Тандит положительно отзывался о Хароне на одном из телеканалов.

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, ведомство не имеет таких полномочий.

"Хочу акцентировать внимание, что СБУ действует в пределах и способом, определенным законом. Сегодня СБУ не имеет полномочий по проверке наличия у граждан Украины паспортов других стран", - сообщила Гитлянская.

Она отметила, что об этом Служба безопасности неоднократно информировала общественность, но это "несовершенство" законодательства продолжает использоваться для обвинений в якобы бездействии.

"Мы подчеркиваем, что эта проблема сверхважная в условиях российской агрессии и будем благодарны народному депутату Украины Игорю Луценко за внесение соответствующих предложений на уровне депутатской законодательной инициативы", - добавила пресс-секретарь.

В свою очередь Тандит написал в Fаcebook, что ознакомился с претензиями народного депутата, но как гражданин вправе заниматься "творческой деятельностью".

"Мое участие в качестве ведущего в передаче "Добро и зло" никоим образом не связано с деятельностью на посту советника главы СБУ, ведь я задействован в этом телевизионном проекте в свободное от выполнения своих служебных обязанностей время", - написал он.

"Как глубоко верующий человек я убежден, что моя скромная работа способствует установлению мира в Украине и направлена ​​на формирование толерантного отношения к представителям всех конфессий и религиозных объединений в Украине", - добавил Тандит.

Ранее нардеп Игорь Луценко обнародовал на "Украинской правде" блог, в котором отметил, что Харон является гражданином России, а его украинский паспорт фальшивый.

Он отметил, что обратился в СБУ и Государственную пограничную службу с требованием принять меры относительно настоятеля, в частности, запретить ему въезд в Украину.

Также Луценко заявил, что доверенное лицо главы Службы безопасности, советник Василия Грицака Юрий Тандит якобы инициировал размещение на одном из центральных телеканалов пропагандистского материала, в котором "в позитивном ключе освещалось фигура Харона".

По его мнению, это дело ляжет в основу "люстрационных процессов" в СБУ.

Ранее сообщалось, что настоятель "Десятинного монастыря" УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины Юрий Харон является владельцем двух квартир и двух дорогих автомобилей.