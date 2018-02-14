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Настоятель "Десятинного монастыря" имеет Porsche и квартиры – СМИ

Среда, 14 февраля 2018, 05:23

Настоятель "Десятинного монастыря" УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины Юрий Харон является владельцем двух квартир и двух дорогих автомобилей.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Сообщается, что с июля 2013 года Харон владеет пятилетними Porsche Cayenne и Volksvagen Multivan.

Стоимость таких авто - 1-1,5 млн грн каждый.

"Есть у меня что угодно. Это же мое личное дело. Я не спрашиваю, что у вас есть. У меня есть возможности, у меня есть друзья, у меня есть фонд. Оформлено на фонд. Люди мне помогают. Один подарил на день рождения, второй ... Ну я же не купил их за церковные деньги, за свечки. Это же смешно! Едет себе и едет. Так радуйся же этому! Зависть - страшная вещь", - прокомментировал настоятель происхождение автомобилей. 

По информации с Госреестра, автомобили зарегистрированы лично на Харона, а не на его фонд.

Юрий Харон также владеет двумя квартирами в Киеве.

Первая находится на улице Луначарского (площадь - более 100 квадратных метров). Вторая - расположена в Софиевской Борщаговке (площадь - 57 квадратных метров). Приобрел Харон ее в конце 2016 года.

В сюжете отмечается, что "Десятинный монастырь" на своем сайте выложил официальный прайс-лист со стоимостью упоминания прихожан в молитвах.

 

В частности, пожизненное упоминание стоит 500 гривен. Заплатить можно наличными или банковским переводом. Отдельно принимают и пожертвования.

Как известно, 25 января полиция сообщила, что за попытку поджечь так называемый "Десятинный монастырь" УПЦ (МП) задержали Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которые оказались архитекторами. Производство открыли по статье о "покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества".

В тот же день националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" срезали информационный борд часовни Московского патриархата возле "Десятинной церкви".

Шевченковский райсуд Киева взял двух архитекторов под стражу на два месяца с возможностью внесения залога, несмотря на ходатайство прокурора ограничиться домашним арестом.

3 февраля у Национального музея истории Украины в поддержку архитекторов митинговали несколько сотен человек. Параллельно представители УПЦ (МП) проводили митинг-молебен в защиту сооружения.

5 февраля Апелляционный суд Киева отпустил Горбаня и Шемотюка на поруки народных депутатов.

Читайте также: Народные мстители или хулиганы? Почему горят сооружения УПЦ МП

Сооружение, которое принадлежит УПЦ (МП), возле фундамента Десятинной церкви в Киеве построили в 2005 году. Несмотря на отсутствие разрешительных документов, "монастырь" более 10 лет работает на территории исторического памятника.

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьКиев
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