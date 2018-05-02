СНБО ввел санкции в отношении лиц, причастных к агрессии России

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.



Соответствующее решение было принято на заседании 2 мая, сообщает сайт СНБО.



Также речь идет о лицах, в отношении которых введены санкции в США и странах Евросоюза.



Санкции вводят по инициативе Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка.



Их накладывают на 3 года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.



Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против украинцев, которых незаконно удерживают в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и тому подобное.



Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.



Совбез также поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ и поручила Министерству иностранных дел принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.