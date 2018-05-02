Порошенко: Украина отзывает своих представителей из координационных органов СНГ
Президент Петр Порошенко попросил Министерство иностранных дел подготовить предложения по отзыву украинских представителей из координационных органов Содружества независимых государств.
Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в среду, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы не можем выйти оттуда, куда Украина никуда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ", - заявил президент.
По его словам, МИД Украины проанализировал и проинформировал правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений.
Порошенко попросил министра иностранных дел Павла Климкина в течение недели внести ему предложения об отзыве всех украинских представителей из Минска, из координационных органов СНГ.
Президент добавил, что Украине нечего делать там, где все действия координируются со страной-агрессором.
Как сообщалось, 12 апреля Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ.
Позже представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила,что предложение президента Порошенко выйти из органов "Содружества независимых государств" предусматривает оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины.
Спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, которая возглавляет совет межпарламентской ассамблеи СНГ, считает, что намерение Украины выйти из содружествапротиворечит экономическим интересам этой страны.
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