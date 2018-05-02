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Порошенко: Украина отзывает своих представителей из координационных органов СНГ

Среда, 2 мая 2018, 18:05

Президент Петр Порошенко попросил Министерство иностранных дел подготовить предложения по отзыву украинских представителей из координационных органов Содружества независимых государств.

Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не можем выйти оттуда, куда Украина никуда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ", - заявил президент.

По его словам, МИД Украины проанализировал и проинформировал правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений.

Порошенко попросил министра иностранных дел Павла Климкина в течение недели внести ему предложения об отзыве всех украинских представителей из Минска, из координационных органов СНГ.

Президент добавил, что Украине нечего делать там, где все действия координируются со страной-агрессором.

Как сообщалось, 12 апреля Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ.

Позже представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила,что предложение президента Порошенко выйти из органов "Содружества независимых государств" предусматривает оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины.

Спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, которая возглавляет совет межпарламентской ассамблеи СНГ, считает, что намерение Украины выйти из содружествапротиворечит экономическим интересам этой страны.

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Украинская правда

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