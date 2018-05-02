В Киеве напали на бывшего защитника ДАП

В Киеве на Подоле произошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту.



О нападении сообщает в Facebook Евгения Серая (Ievgeniia Sieraia) и Валентин Бондаренко.



"На Дмитрия Вербича совершили нападение на улице Константиновская, 59/5. Нападавшие – 4 человека в масках", – пишет она.

"Был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины. Затем забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком", – заявляет Евгения.



По ее словам, Вербича уже увезли в больницу, его состояние стабильное.



Первую помощь Вербичу оказали друзья, оказавшиеся рядом через несколько минут после нападения.