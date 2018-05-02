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В Киеве напали на бывшего защитника ДАП

Среда, 2 мая 2018, 21:17
В Киеве напали на бывшего защитника ДАП
Fb Ievgeniia Sieraia

В Киеве на Подоле произошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту.

О нападении сообщает в Facebook Евгения Серая (Ievgeniia Sieraia) и Валентин Бондаренко.

"На Дмитрия Вербича совершили нападение на улице Константиновская, 59/5. Нападавшие – 4 человека в масках", – пишет она.

Раненый Дмитрий Вербич
Раненый Дмитрий Вербич
Fb Valentin Bondarenko

"Был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины. Затем забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком", – заявляет Евгения.

По ее словам, Вербича уже увезли в больницу, его состояние стабильное.


Первую помощь Вербичу оказали друзья, оказавшиеся рядом через несколько минут после нападения.

Позже киевская полиция обнародовала видеозапись нападения на Вербича и снимки вероятных нападавших.

Темы: КиевкриминалАТО
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