Полиция Киева разыскивает напавших на участника АТО, есть фото

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Среда, 2 мая 2018, 23:18

Полиция Киева сообщает, что ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту, ранили во время драки, и разыскивает причастных.

Об этом сообщает полиция Киева, не называя имени пострадавшего. Ранее о нападении на Вербича стало известно из соцсетей.

"Сегодня вечером в отделение хирургии областной клинической больницы от дома 59/5 на улице Константиновской госпитализирован мужчина, 1989 г.р.", – говорится в сообщении.



"Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик. Сейчас его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь", – информирует полиция.

На место происшествия и в больницу выехали правоохранители, чтобы установить обстоятельства инцидента. Оперативники обследовали место происшествия и посмотрели камеры видеонаблюдения.

 

"На записях зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Если вы узнали изображенных людей, имеете информацию о них или их местонахождении, просим сообщить об этом по телефону 102", – призывают полицейские.

 

Скриншоты со снятого перед нападением "Украинской правде" предоставили источники в правоохранительных органах.

 
 
 

Друзья Вербича сообщали, что нападавшими были 4 человека в масках. На видео сразу после нападения действительно видно, как убегают 5 человек, и маски на них.

 

Происшествие должным образом зарегистрировано, решается вопрос о правовой квалификации.

"Украинская правда"
Темы: Киев криминал АТО
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