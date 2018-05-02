Полиция Киева разыскивает напавших на участника АТО, есть фото

Полиция Киева сообщает, что ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту, ранили во время драки, и разыскивает причастных.



Об этом сообщает полиция Киева, не называя имени пострадавшего. Ранее о нападении на Вербича стало известно из соцсетей.



"Сегодня вечером в отделение хирургии областной клинической больницы от дома 59/5 на улице Константиновской госпитализирован мужчина, 1989 г.р.", – говорится в сообщении.





"Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик. Сейчас его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь", – информирует полиция.



На место происшествия и в больницу выехали правоохранители, чтобы установить обстоятельства инцидента. Оперативники обследовали место происшествия и посмотрели камеры видеонаблюдения.

"На записях зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Если вы узнали изображенных людей, имеете информацию о них или их местонахождении, просим сообщить об этом по телефону 102", – призывают полицейские.

Скриншоты со снятого перед нападением "Украинской правде" предоставили источники в правоохранительных органах.

Друзья Вербича сообщали, что нападавшими были 4 человека в масках. На видео сразу после нападения действительно видно, как убегают 5 человек, и маски на них.

Происшествие должным образом зарегистрировано, решается вопрос о правовой квалификации.