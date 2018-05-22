Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве разоблачили банду, которая травила и грабила людей

Вторник, 22 мая 2018, 11:32

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 7 участников преступной группы, которые травили и грабили людей в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Согласно разработанному преступниками плану, четверо женщин, которые входили в состав этой ОПГ, знакомились с посетителями кафе и незаметно добавляли в их напитки сильнодействующее лекарственное средство с действующим веществом "Клозапин", - отметили в прокуратуре.

В дальнейшем, злоумышленники грабили пострадавших.

Таким образом, банда завладела ценными вещами и денежными средствами на сумму свыше 270 тысяч гривен.

"Шестеро из пострадавших в результате применения сильнодействующих веществ попали в больницы с тяжелой степенью отравления, еще один пострадавший - умер", - добавили в прокуратуре.

Трем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Другим подозреваемым - домашний арест и залог.

По данным правоохранителей, банда была сформирована на этнической основе.

Злоумышленникам объявлено подозрения по ч. 3 ст. 28 п. П. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный организованной группой) УК Украины.

Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Украинская правда
Темы: прокуратураКиевсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
прокуратура
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: