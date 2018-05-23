Лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница с украинскими корнями

Лауреатом Международной Букеровской премии 2018 года стала известная польская писательница Ольга Токарчук.

Она получила награду за роман Flights, пишет "Украинская правда. Жизнь".

Международную Букеровскую премию вручают неанглоязычному писателю и переводчику его произведения на английский язык.

Ольга выросла в Сулехуве в семье выходцев из Украины.

Как она сама рассказывала в интервью, до войны ее отец жил с родителями возле Золочева на Львовщине.

Потом они выехали в Польшу. Когда папа был подростком, его родители умерли. Папа был двуязычным – его мать была украинкой, а отец – поляком.

"Но у меня так получилось, что с этой украинской стороны, со стороны отца, уже не было ни деда, ни бабы, и никто ничего не рассказывал ни о Галичине, откуда они происходят, ни об Украине. А со стороны мамы у меня были и бабушка, и дедушка (а они были поляками), и через них у меня вошла больше польский традиция. Но, вне всякого сомнения, я чувствую внутреннее эмоциональное родство с Украиной, с Галичиной".

Flights – роман из соединенных фрагментов, начиная с XVII века до сегодня. Они связаны темами путешествий и человеческой анатомии. Книга – это ряд размышлений о приездах, отбытиях и непостоянстве.

Книгу перевели на украинский язык в издательстве "Фолио", на украинском она называется "Бегуны".

Над этим романом писательница работала три года. Большинство заметок делала во время путешествия.

"Но это не книга о путешествии. В ней нет описаний памятников или каких-то мест. Это не дневник путешествия и не репортаж. Я скорее хотела присмотреться к тому, что значит путешествовать, двигаться, перемещаться. Какой в ​​этом смысл? Что это нам дает? Что это значит?", - пишет автор во вступлении.

Токарчук училась на психолога в Варшавском университете, и ее заинтересованность Юнгом продолжает влиять на работу.

"Наибольшее влияние на мое писательское будущее состоялось тогда, когда я окончила университет и начала работать психологом-практиком. Как психоаналитик, я должна была много разговаривать с людьми и слушать их. Люди часто рассказывали свои жизненные истории очень подробно, и они иногда напоминали романы. Тогда я поняла, что жизненная история каждого человека может стать романом", - рассказывала она в интервью ЛитАкценту.

Победа принесла автору и переводчику его романа на английский Дженифер Крофт 50 тысяч фунтов. Эти средства они поделят между собой.