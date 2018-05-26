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РФ ответственна за нарушение прав человека в Украине и Грузии - доклад ПА НАТО

Суббота, 26 мая 2018, 13:25

Доклад Парламентской ассамблеи НАТО, весенняя сессия которой в субботу проходит в Варшаве, возлагает ответственность за нарушение прав человека в Украине и Грузии на Россию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.

В докладе под названием "Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе", который был представлен ​​главным докладчиком Уллой Шмидт, указываются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины.

"Докладчики поддержали тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии", - отметила Фриз.

По словам Уллы Шмидт, быстрое решение конфликта на Донбассе является нереалистичным. В то же время представители ПА НАТО признают, что руководство Украины стремится "говорить с людьми, а не решать конфликт военными методами".

"Ключевая задача сегодня - прекращение огня, но никакого прогресса со стороны самопровозглашенных республик не наблюдается", - отмечает Фриз.

По ее словам, докладчик четко распределяет ситуацию на Донбассе и в Крыму. В докладе содержится вывод о том, что страны должны усиливать давление на РФ.

Европейская правда

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Темы: РосcияНАТОправа человека
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