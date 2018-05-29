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В Украину поступит 55 французских вертолетов

Вторник, 29 мая 2018, 15:41

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан подписали соглашение об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что согласно документу планируется пополнить вертолетный парк МВД 55 самыми современными вертолетами компании "Airbus Helicopters".

Сообщается, что они будут выполнять задания для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

"Сегодня мы подписали Соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которой около 551 миллионов евро", - заявил Аваков.

Он добавил, что по условиям соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет - модели Н225 - вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн.

"Такая техника не выпускается в Украине, а нам она очень нужна. Уже в этом году мы получим первые четыре машины", - сказал министр.

 
фото из сайта МВД

В МВД пояснили, что это будут вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк машин еще советского производства МИ-8.

 
фото из сайта МВД
 
фото из сайта МВД
 
фото из сайта МВД

В ведомстве добавили, что основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: аэромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и обеспечение безопасности на дорогах.

"Все эти вертолеты организуют единую систему воздушной безопасности и будут участвовать в санитарной авиации. При необходимости будут эвакуировать больных людей и лиц, попавших в чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах", - заявил Аваков.

По его словам, в бюджете МВД была заложена сумма в один миллиард гривен на обновление вертолетного парка, но французская сторона предоставила также выгодные финансовые условия, среди которых кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.

Украинская правда
Темы: АваковМВДУкраинаФранцияавиа
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