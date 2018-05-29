ДТП с украинским автобусом в Будапеште: водителя взяли под стражу

2361 просмотр
Вторник, 29 мая 2018, 19:06
Index

Водителя двухэтажного туристического автобуса из Украины, который попал в ДТП в Будапеште, взяли под стражу, против него возбуждено уголовное дело.

Об этом со ссылкой на данные венгерских правоохранителей сообщает посольство Украины в Венгрии на странице в Facebook.

"Водитель проигнорировал дорожный знак об ограничении высоты транспортного средства и допустил столкновение с установленной на дороге габаритной рамкой, в результате чего у двухэтажного автобуса полностью срезало крышу. После сообщения полиции о данном ДТП консул лично посетил место происшествия, установил контакты со следственными органами и в настоящее время находится с пострадавшими", - говорится в сообщении.

Посольство заверило, что держит ситуацию на контроле и поддерживает связь с венгерскими правоохранительными органами.

28 мая около 23 часов по местному времени в Будапеште попал в ДТП автобус с украинскими туристами. По данным венгерской полиции, в результате аварии пострадали по меньшей мере 28 человек, из них 7 находятся в тяжелом состоянии. Угрозы жизням пассажиров нет. Пострадавшие доставлены в больницы города Будапешт сразу после ДТП. Группа туристов насчитывала 46 человек.

Европейская правда

Темы: ДТП Венгрия
powered by lun.ua
По теме
Место ДТП с украинцами в Будапеште посетил консул 29 мая 2018, 17:24
МИД: в ДТП в Будапеште пострадали 28 украинцев 29 мая 2018, 11:45
Автобус из Украины попал в серьезное ДТП в Будапеште: десятки пострадавших 29 мая 2018, 11:11
Все новости
Главные новости
ДТП с украинским автобусом в Будапеште: водителя взяли под стражу
Бойко хочет прямых переговоров Киева с Москвой и Донбассом
Совет ЕС одобрил миллиард евро для Украины
Суд отправил под домашний арест молодчика, избившего пенсионера возле "Лесной"
Все новости
здоровье

Как гормоны влияют на нас, наше тело и жизнь

тест

Тест "на здоровье", осведомленность и внимательность