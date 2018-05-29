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ДТП с украинским автобусом в Будапеште: водителя взяли под стражу

Вторник, 29 мая 2018, 19:06
ДТП с украинским автобусом в Будапеште: водителя взяли под стражу
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Водителя двухэтажного туристического автобуса из Украины, который попал в ДТП в Будапеште, взяли под стражу, против него возбуждено уголовное дело.

Об этом со ссылкой на данные венгерских правоохранителей сообщает посольство Украины в Венгрии на странице в Facebook.

"Водитель проигнорировал дорожный знак об ограничении высоты транспортного средства и допустил столкновение с установленной на дороге габаритной рамкой, в результате чего у двухэтажного автобуса полностью срезало крышу. После сообщения полиции о данном ДТП консул лично посетил место происшествия, установил контакты со следственными органами и в настоящее время находится с пострадавшими", - говорится в сообщении.

Посольство заверило, что держит ситуацию на контроле и поддерживает связь с венгерскими правоохранительными органами.

28 мая около 23 часов по местному времени в Будапеште попал в ДТП автобус с украинскими туристами. По данным венгерской полиции, в результате аварии пострадали по меньшей мере 28 человек, из них 7 находятся в тяжелом состоянии. Угрозы жизням пассажиров нет. Пострадавшие доставлены в больницы города Будапешт сразу после ДТП. Группа туристов насчитывала 46 человек.

Европейская правда

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Темы: ДТПВенгрия
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