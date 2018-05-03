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Перед маршем националистов в Одессе нашли "гранату", но все прошло мирно

Четверг, 3 мая 2018, 03:08

Несколько сотен представителей ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Национальных дружин", "Уличного фронта" и "Правого сектора" прошли 2 мая по улицам Одессы маршем.

Они приурочили его к годовщине событий 2 мая 2014 года, сообщает "Думская".

Стартовали "правые" от парка Шевченко, а финишировали на Соборной площади, где состоялся небольшой митинг, отмечает одесское издание.

"По дороге они скандировали "Москалей на ножи", "Пам'ятай, чужинець, тут господар українець", "Героям другого мая слава", "Слава нации – смерть врагам" и "Украина понад усе", – говорится в репортаже.

Люди держали плакат "марш украинского порядка", партийную символику, некоторые были в футболках с надписями "Иду на вы" или "Национальные дружины".

 
 
 
 
 

На углу Дерибасовской и Преображенской, возле импровизированного мемориала погибшим 2 мая 2014 года Игорю Иванову и Андрею Бирюкову, колонну встретил лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

Он принес "погибшим защитникам Одессы" цветы цвета украинского флага.

 

После возложения цветов участники марша зажгли фальшфейеры.

 
 
 
 

"Тягнибок забрался на огромный "Форд" с динамиками и заявил, что "скоро в Украине будет украинская власть и националисты построят честную, справедливую и процветающую Украину", – пишет "Думская".

"Свобода" же цитирует такие слова Тягнибока: "2 мая 2014 года была фактически остановлена ​​московская агрессия в части путинского проекта "Русская весна"... Тогда московские оккупанты-агрессоры через перебирание власти в восьми областях Украины, в том числе в Одесской области, хотели создать здесь так называемую Новороссию".

"И именно благодаря патриотизму и героизму украинцев, погибших на углу Дерибасовской и Преображенской, удалось остановить эту московское нашествие. Это была демонстрация украинской силы", – сказал Тягнибок.

Заместитель главы Одесской областной партийной организации ВО "Свобода" Константин Василец поддержал такое мнение и зачитал "Молитву украинского националиста".

Потом перед участниками марша выступила одесская рок-группа "Друже Музико".

Впрочем, перед началом марша "Украинский порядок" полицейские обнаружили на улице Жуковского, 13, неподалеку от маршрута следования колонны, мужчину с черной сумкой, в которой был предмет, похожий на боевую гранату.
 
"В связи с тем, что указанное событие свидетельствует о возможной подготовке к совершению террористического акта, дальнейшее документирование будет осуществляться Управлением СБУ в Одесской области", – сообщила полиция.

В целом же, по данным полицейских, мероприятия в Одессе прошли спокойно и мирно, конфликтные ситуации между гражданами "ограничивались словесными перепалками и были прекращены полицейскими диалога на начальной стадии".

Единственный инцидент, который закончился уголовным производством, – конфликт между мужчинами у железнодорожного вокзала.

В течение дня правопорядок в Одессе усиленно охраняли 2300 правоохранителей.

 

УП, фото и видео - "Думская"

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Темы: Одессаакциимитингиистория
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