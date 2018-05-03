Супрун объяснила, как действовать в случае мошенничества с медицинскими декларациями

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Четверг, 3 мая 2018, 03:29

Врачи и уполномоченные лица, которые подписывают декларации о выборе врача в медучреждениях, не имеют права вносить в систему персональные данные без ведома и подписи пациента.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Мне стало известно о случае, когда человек пришел в медицинское учреждение, чтобы подписать декларацию с врачом, которого выбрал, однако оказалось, что в электронной системе здравоохранения уже содержатся его персональные данные и декларация, которую он никогда не подписывал.

Как они там оказались - мы обязательно выясним, и все причастные понесут ответственность. Это мошенничество с целью завладения государственными средствами и ответственность за такие действия будет в соответствии с Уголовным кодексом", - написала она.

Супрун уточнила, что украинцы могут подавать заявление о прекращении декларации в произвольной форме или подписать декларацию с другим врачом - предидущая декларация в системе автоматически аннулируется.

"Вы также можете обратиться с жалобой в то заведение, где была подписана декларация о выборе врача и использованы персональные данные без вашего ведома", - добавила и.о. министра.

"Врачу в таком случае следует сообщить об этом службу поддержки медицинской информационной системы, к которой он подключен, и руководителя медицинского учреждения, где была внесена декларация без ведома пациента.

В то же время врач по просьбе пациента может подписать с ним новую декларацию. Старая аннулируется автоматически", - подчеркнула Супрун.

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Темы: Минздрав Супрун
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