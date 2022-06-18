Глава "Роспотребнадзора" Анна Попова заявила, что в 2014-2016-х годах медицинская реформа в Украине имела целью уничтожить эпидемиологический контроль, чтобы предотвратить появление американских биологических лабораторий.

Источник: российское государственное информагентство "РИА новости" с комментарием Поповой на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Прямая речь Поповой: "Там (в Украине – УП) эпидемиологическими вопросами никто не занимается. Там и некому – в 2014 году начали и в 2016 году закончили разрушать санитарно-эпидемиологическою службу.

Там нет такой службы, которая есть в РФ. И ее нет ровно для того, чтобы некому было оппонировать, некому было оценить действия чужой страны, чужих военных в части биологической безопасности".

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