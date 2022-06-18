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Глава Роспотребнадзора говорит, что в Украине медреформа имела целью скрыть биолаборатории США.

Денис КарловскийСуббота, 18 июня 2022, 21:12
Глава Роспотребнадзора говорит, что в Украине медреформа имела целью скрыть биолаборатории США.
глава роспотребнадзора анна попова. фото: газета.ру

Глава "Роспотребнадзора" Анна Попова заявила, что в 2014-2016-х годах медицинская реформа в Украине имела целью уничтожить эпидемиологический контроль, чтобы предотвратить появление американских биологических лабораторий.

Источник: российское государственное информагентство "РИА новости" с комментарием Поповой на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Прямая речь Поповой: "Там (в Украине – УП) эпидемиологическими вопросами никто не занимается. Там и некому – в 2014 году начали и в 2016 году закончили разрушать санитарно-эпидемиологическою службу.

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Там нет такой службы, которая есть в РФ. И ее нет ровно для того, чтобы некому было оппонировать, некому было оценить действия чужой страны, чужих военных в части биологической безопасности".

Предыстория:

  • 16 июня российское министерство обороны заявило, что Пентагон США якобы сам признался, что финансировал деятельность биологических лабораторий в Украине. По словам россиян, в этих лабораториях разводили комаров, переносивших опасные тропические болезни, такие как лихорадка денге и Зике.
  • Россия 11 марта требовала созвать Совбез ООН, якобы располагая доказательствами "опасных экспериментов американских специалистов" по производству "биологического оружия в Украине". Президент Владимир Зеленский назвал это "анекдотом".
  • В начале широкомасштабного вторжения российские пропагандисты заявляли, что в американских биолабораториях на территории Украины "экспериментировали с коронавирусом". Впоследствии они утверждали, что у них есть якобы доказательства личной причастности семьи американского президента Джо Байдена и финансиста-мультимиллиардера Джорджа Сороса к деятельности этих лабораторий.
  • В мае минобороны РФ заявило, что фармацевтические корпорации Pfizer и Moderna проводили свои испытания в лабораториях на территории Украины.
  • Кроме того, Украина якобы готовила меры по заражению россиян через морскую воду разными заболеваниями, против которых уже давно существуют вакцины в цивилизованных странах.

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Темы: РосcияпропагандамедицинаСупрун
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