МИД: Россия блокирует расширение миссии ОБСЕ на границе с Украиной

737 просмотров
Четверг, 3 мая 2018, 20:14

В Министерстве иностранных дел заявили о глубоком разочаровании по поводу того, что Россия блокирует расширение мандата Специальной миссии ОБСЕ на весь участок границы, прилегающий к оккупированным районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что непосредственно говорится о продлении мандата Миссии наблюдателей на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

"Обсуждение во время 1184-го заседания Постоянного совета ОБСЕ 3 мая 2018 года, на котором было принято данное решение, показало изолированность России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе", - говорится в заявлении.

В МИД такие действия РФ считаются свидетельством намерения продолжать поставки оружия, боеприпасов и военного оборудования, регулярных войск, наемников с целью поддержки террористической деятельности на территории Украины.

"В этой связи, присоединившись к консенсусу относительно решения, делегация Украины в ОБСЕ огласила соответствующее интерпретирующее заявление", - добавили в министерстве.

В ведомстве призвали Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательствах в рамках Минских договоренностей, в частности, по обеспечению постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ на неконтролируемом участке российско-украинской государственной границы, а также создание зоны безопасности вдоль границы с РФ.

Украинская правда
Темы: МИД ОРДЛО Росcия ОБСЕ
powered by lun.ua
По теме
В МИД дали рекомендации украинцам, которые планируют путешествия за границу 1 мая 2018, 00:03
Задержанный в Крыму Абдуллаев в критическом состоянии - МИД 30 апреля 2018, 12:24
Украинцы наконец возвращаются из Египта 30 апреля 2018, 10:03
Все новости
Главные новости
Раненый в Киеве защитник ДАПа: Целились молотком в голову, молча
Полиция возбудила дело за антисемитские призывы в Одессе
Минобороны: Взрывные работы в Балаклее не вели
Большая приватизация: в этом году собираются продать 26 предприятий
Все новости
семья

17 важных советов молодому отцу

исследование

Формула физической активности