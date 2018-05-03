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МИД: Россия блокирует расширение миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Четверг, 3 мая 2018, 20:14

В Министерстве иностранных дел заявили о глубоком разочаровании по поводу того, что Россия блокирует расширение мандата Специальной миссии ОБСЕ на весь участок границы, прилегающий к оккупированным районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что непосредственно говорится о продлении мандата Миссии наблюдателей на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

"Обсуждение во время 1184-го заседания Постоянного совета ОБСЕ 3 мая 2018 года, на котором было принято данное решение, показало изолированность России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе", - говорится в заявлении.

В МИД такие действия РФ считаются свидетельством намерения продолжать поставки оружия, боеприпасов и военного оборудования, регулярных войск, наемников с целью поддержки террористической деятельности на территории Украины.

"В этой связи, присоединившись к консенсусу относительно решения, делегация Украины в ОБСЕ огласила соответствующее интерпретирующее заявление", - добавили в министерстве.

В ведомстве призвали Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательствах в рамках Минских договоренностей, в частности, по обеспечению постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ на неконтролируемом участке российско-украинской государственной границы, а также создание зоны безопасности вдоль границы с РФ.

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Украинская правда
Темы: МИДОРДЛОРосcияОБСЕ
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