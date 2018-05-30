4-летний мальчик упал с 12 этажа, облокотившись на москитную сетку

В Святошинском районе Киева в результате падения из окна погиб 4-летний мальчик



Трагедия произошла 29 мая на улице Гната Юры, сообщает столичная полиция.



"Ребенок забралась на подоконник, оперся на москитную сетку и упал с 12-го этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.



Правоохранители установили, что мальчик воспитывался в нормальной многодетной семье.



"На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей", – рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Киеве Оксана Поплавская.



Врачи на месте инцидента констатировали смерть ребенка.



Полиция квалифицирует произошедшее как несчастный случай.



Правоохранители призывают родителей и родных внимательно следить за своими детьми,



Полицейские советуют не оставлять малышей в комнатах с открытыми окнами или балконом даже ненадолго.



"Установите фиксаторы, которые не позволят открыть окно или решетки, не оставляйте у окна каки бы то ни было предметы и мебель интерьера, с помощью которых ребенок смог бы залезть на подоконник", – рекомендуют они.