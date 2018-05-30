Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

4-летний мальчик упал с 12 этажа, облокотившись на москитную сетку

Среда, 30 мая 2018, 08:54

В Святошинском районе Киева в результате падения из окна погиб 4-летний мальчик

Трагедия произошла 29 мая на улице Гната Юры, сообщает столичная полиция.

"Ребенок забралась на подоконник, оперся на москитную сетку и упал с 12-го этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что мальчик воспитывался в нормальной многодетной семье.

"На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей", – рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Киеве Оксана Поплавская.

Врачи на месте инцидента констатировали смерть ребенка.

Полиция квалифицирует произошедшее как несчастный случай.

Правоохранители призывают родителей и родных внимательно следить за своими детьми,

Полицейские советуют не оставлять малышей в комнатах с открытыми окнами или балконом даже ненадолго.

"Установите фиксаторы, которые не позволят открыть окно или решетки, не оставляйте у окна каки бы то ни было предметы и мебель интерьера, с помощью которых ребенок смог бы залезть на подоконник", – рекомендуют они.

Темы: чрезвычайное происшествиеКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Джеймс Кэмерон опроверг слухи о съемках фильма о катастрофе "Титана"
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Последние новости
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
Все новости...
Реклама: