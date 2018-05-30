"Укрзализныця" добавила несколько поездов в Одессу

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Среда, 30 мая 2018, 16:06

"Укрзализныця" назначила пять дополнительных поездов в одесском направлении на летний период.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, по данным перевозчика, назначены поезда № 223/224 Киев - Одесса, № 248/247 Одесса - Киев, Житомир, № 251/252 Днепр - Одесса, № 258/257 Одесса - Львов и № 271/272 Харьков - Одесса.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, еще трем круглогодичным поездам вдвое увеличили периодичность курсирования. Так, поезда № 92/91 Константиновка - Одесса, № 136/135 Черновцы - Белгород-Днестровский и № 317/318 Запорожье - Одесса теперь курсируют не через день, а ежедневно.

В УЗ сообщили также, что для обеспечения перевозки пассажиров в летний период разрабатывают расписание для назначения дополнительного поезда Сумы - Одесса, который без заезда на станцию Киев-Пассажирский будет курсировать через Конотоп, Дарницу, Мироновку, Знаменку и Помичную.

"Кроме того, для улучшения обслуживания пассажиров проведена замена подвижного состава поезда № 642/641 Кишинев - Одесса на модернизированный дизель-поезд формирования железных дорог Молдовы и осуществлено ускорение его на 27 минут в направлении Кишинев - Одесса и на 47 минут в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця железная дорога Одесса
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