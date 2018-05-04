Госкомтелерадио хочет санкций для издателей из РФ за антиукраинское

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины предлагает применить экономические санкции к юридическим лицам России, которые систематически печатают и распространяют издания антиукраинского содержания.



Соответствующее предложение Госкомтелерадио предлагает Кабинету министров вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.



В течение 2015-2018 годов Госкомтелерадио постоянно мониторило сферу распространения книг – и составило "перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека".



В этот перечень внесены 172 издания, выданных 35 издательствами.



"Среди прочих четко выделяются издательства, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер. Это, в частности, такие российские издательства, как "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф", "Эксмо", "АСТ", "Вече" и прочие", – говорится в сообщении.



"Кроме того, мониторингом обнаружено значительное количество веб-сайтов, которые предлагают к продаже вышеуказанную литературу в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность прочтения этих книг в режиме он-лайн", – добавляет комитет.



Для защиты национальных интересов и национальной безопасности Госкомтелерадио предлагает вынести на рассмотрение СНБО предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам РФ, которые производят и распространяют в Украине издательскую продукцию антиукраинского содержания.